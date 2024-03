Após denúncia, PRF encontra corpo na BR-153, em Jacarezinho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou na noite de sábado (2) sobre a localização de um corpo às margens da rodovia BR-153, em Jacarezinho.





Conforme a PRF, as equipes receberam uma denúncia de que havia um corpo masculino no local. Os agentes localizaram o corpo e trata-se de um homem de 32 anos.

Populares no local informaram às equipes que um tratorista de uma fazenda viu um corpo caído em uma várzea, próximo à Usina Jacarezinho.





O irmão da vítima chegou ao local após a chegada da PRF. Ele informou aos agentes que o homem tinha 32 anos e era pai de três filhos.





Foram acionadas as perícias do Instituto de Criminalística, IML (Instituto Médico-Legal) as polícias Civil e Militar de Jacarezinho para poderem dar início às investigações e apurar as causas da morte.