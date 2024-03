Bolão de Londrina acerta quina e ganha R$ 200 mil na Mega-Sena

A Caixa divulgou que 249 pessoas acertaram a quina no sábado. Cada uma levou R$ 40.004,66. Outras 15.891 pessoas acertaram a quadra e levaram R$ 895,48 cada. Além de Londrina, outras cidades do Paraná também estão entre as sortudas da quina: Cascavel, Chopinzinho, Cianorte, Curitiba, Guaraci, Iretama, Maringá e Paranaguá.

O bolão vencedor de Londrina foi feito com 15 cotas na Lotérica Condor, na região central. Outra apostador de Londrina também garantiu um prêmio de R$ 40.004,66 ao acertar cinco números no concurso. O sortudo fez seu jogo na Lotérica Londrisorte, que também fica no centro da cidade.





As apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa. Para fazer pelo site, é preciso fazer um cadastro, ser maior de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito.





Conforme a Caixa, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo da aposta escolhida. Com apenas seis dezenas você faz a aposta simples no valor de R$ 5. Nesta aposta, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.





A Caixa informa que caso seja uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, a probabilidade de acertar é de 1 em 10.003. No entanto, o valor para apostar é de R$ 22.522,50.