Falecimentos dos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2024 em Londrina e região

Mais de 200 candidatos não comparecem para fazer a Prova de Habilidade Específica na UEL

No último domingo (29), foram aplicadas as PHE (Provas de Habilidades Específicas), nos períodos da manhã e da tarde, em três Centros de Estudos (CTU, CESA e CECA), no Campus Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina).