Mais de 200 candidatos não comparecem para fazer a Prova de Habilidade Específica na UEL

No último domingo (29), foram aplicadas as PHE (Provas de Habilidades Específicas), nos períodos da manhã e da tarde, em três Centros de Estudos (CTU, CESA e CECA), no Campus Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Estavam escritos para a prova 996 candidatos, deste total, 219 estudantes de cinco cursos de graduação (um percentual de 20,68%) deixaram de comparecer no local de prova.





Com a mudança do concurso, que será realizado em fase única, em novembro, esta foi a primeira vez que a PHE foi realizada para estas cinco graduações (Design de Moda, Música, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico e Artes Visuais) com antecedência.

O curso com maior percentual de ausentes foi o de Design de Moda que registrou 177 candidatos, dos quais 56 não compareceram, um percentual de 31,64%. O curso de Música teve abstenção de 25,49%, com 13 ausentes; Arquitetura e Urbanismo registrou 19,46% (65 faltantes); Design Gráfico 17,18% (45) e Artes Visuais 15,70% (27) de abstenção.





Para a coordenadora de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia, o volume de abstenção ficou dentro do esperado. Ela lembrou que o teste de habilidade é feito antes do Vestibular para atender uma demanda dos Colegiados de Curso e com o objetivo de avaliar previamente os candidatos, considerando as especificidades de cada graduação. O resultado da PHE será divulgado dia 11 de outubro, às 17 horas, no site da Cops . Os candidatos não aprovados ou ausentes estarão automaticamente concorrendo para a segunda opção de curso, feita no ato da inscrição do Vestibular.

Vestibular em fase única





Com a mudança do formato, o Vestibular UEL será realizado em fase única, com dois dias de provas. No dia 17 de novembro, será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.

Em 18 de novembro, os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato, disponibilizado no portal da Cops.





O Vestibular 2025 registrou 16.338 candidatos inscritos. A publicação oficial do resultado será no dia 10 de janeiro de 2025, às 12 horas.





