Com ajuda de operação, PR-445 tem tráfego liberado para dois sentidos em Irerê

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou, nesta segunda-feira (30), que foi iniciada operação pare-e-siga no viaduto de acesso a Irerê, na PR-445, permitindo passagem de veículos em ambos os sentidos, em uma das vias marginais. Até então, o tráfego estava restrito para quem vinha de Mauá da Serra rumo a Londrina.





Após remoção de material da outra via marginal (sentido Londrina – Mauá da Serra), foi decidido manter o bloqueio na mesma por enquanto, devido aos danos na pista superior e no muro de contenção.

O tráfego na pista central permanece interditado enquanto são realizados os serviços de implantação de sistema de drenagem, recomposição do aterro, reconstrução do muro de contenção e pavimentação da pista do viaduto. Esses trabalhos começam ainda esta semana, mas não há um prazo para conclusão da obra de recuperação neste momento.





O viaduto foi concluído no final de 2020, estando ainda dentro do prazo de garantia da obra. A empreiteira que executou os serviços já está trabalhando no local, tendo realizado inicialmente a retirada do material, e ficando encarregada de executar todos os serviços necessários para retomar a trafegabilidade do trecho.





Não haverá custos para os cofres públicos, e o DER-PR vai fiscalizar o andamento das atividades.