Lista de falecimentos dos dias 30 e 31 de maio de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h desta sexta-feira (31).







ELIZA SHIMATA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

MARIA JESUS DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: PREPARANDO





ADELINO GOMES PEREIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/05/2024

Data e Horário do Velório: 30/05/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 30/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO