Falecimentos dos dias 6 e 7 de março de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h15.



REINALDO PINHEIRO FARIA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR (AGUARDA FAMÍLIA)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR (AGUARDA FAMÍLIA)





JOSE ALVES CORREIA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MASAKASU KATO - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





SYLVIA REGINA MONTORO SAVIGNON - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LAUDELINO FRANCISCO DIAS - 91 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JANE CINTRA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





MARIA DO CARMO BUGALHO ALVARES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório: 07H30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





LINDINALVA DOS SANTOS FELIX - 63 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ELIAS PEDRO DA SILVA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório: 23H50

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN CAMBÉ





IRACI PEREIRA DE SOUZA - 66 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SALETI BRUGIN - 59 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ANGELUS CREMATÓRIO





LOURENÇO MOREIRA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARLENE COUTINHO - 70 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMBÉ





DIRCEU IWAMOTO - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOSE ROBERTO FIDELIS MARTINS - 56 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO CARLOS CLARO DA SILVA - 50 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE