Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de outubro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 10h deste sábado (7).







AGENOR DA CRUZ - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2023

Data e Horário do Velório: 07/10/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ANTONIA BRINHOLI SERRA - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARLOS CIRELLI - 88 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 07/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO CLARO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

FRANCISCO WANDERLOU MARTINS DE MOURA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2023

Data e Horário do Velório: 07/10/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





JONAS VILLAR PITZ - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2023

Data e Horário do Velório: 07/10/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOSE CARLOS DOS SANTOS - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





VICTALINA RODRIGUES DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2023

Data e Horário do Velório: 07/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO