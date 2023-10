Familiares de mortos em suposto confronto com polícia protestam neste sábado no Calçadão

O Movimento Justiça por Almas - Mães de Luto em luta realiza nova manifestação na manhã deste sábado (7) em Londrina. Será às 9h30, no Calçadão, em frente à loja Pernambucanas. O ato vai homenagear cinco jovens paranaenses mortos pela polícia.







O movimento vem realizando atos mensais lembrando pessoas que fariam aniversário ou foram mortas no mês.

Serão homenageados Cleiton Oliveira dos Santos, morto em dezembro de 2013, Ruhan Luiz dos Santos Machado, morto em outubro de 2018; Lucas de Oliveira Francisco, morto em outubro de 2022; Júnior César de Souza, que faria 31 anos no próximo dia 10 de outubro e Matheus Felipe Pereira, que completaria 24 anos dia 21 de outubro.





Com 16 ocorrências, Londrina é o segundo município do Paraná com mais registros de mortes em confronto com forças estatais de segurança em todo o estado no primeiro semestre de 2023.





Os números representam uma queda expressiva no total de mortes, tanto em comparação com o segundo semestre de 2022 (-32,5%) quanto na comparação com o primeiro semestre do ano passado (-37,8%).