Falecimentos dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h19.



HELIO ORIBI - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ISAMU HASEGAWA - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ALCIDES CAETANO - 87 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





AGENIR DE OLIVEIRA BORTOLUCI - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





LUIZ ABI ANTOUN - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 E 2 DA ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





RICARDO MACHADO SANTORO - 50 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





RUBENS REZENDE - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: RUA BAHIA, 182 -IGREJA BATISTA

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LUIZ AUGUSTO SANCHES FERNANDEZ - 17 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





VALDEMAR PALMA LEITE - 64 anos - CARLÓPOLIS

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CEMITERIO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS





OZEAS CANDIDO RODRIGUES - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN DE CAMBÉ





CELIA JUVENCIO DA SILVA - 60 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALDELIR PEREIRA - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NAIR DE PAULA ZANIN - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO PIRES - 69 anos - NOVA AMÉRICA DA COLINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS