Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 6h desta quinta-feira (9).







ANNA JULIA BARBOSA DONATO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

DONIZETE RODRIGUES DA SILVA - 65 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 09/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IOLANDA GREGIO DA SILVA - 86 anos - /PR

Falecimento em: 09/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC. IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





KASUCO TSUKAMOTO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2023

Data e Horário do Velório: 09/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





MARIA ALICE GARCIA DA FONSECA - 73 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 09/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SÃO LUCAS

Situação:





ANTONIO JOSE DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 09/11/2023 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ANTONIO NILSON DA SILVA - 61 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 09/11/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DOUGLAS WELLITON DE MOURA - 28 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELIZA SANTOS DA SILVA - 82 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BOITUVA-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE BOITUVA

Situação:





GERALDO GOMES DA SILVA - 75 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 09/11/2023 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





IZABEL DE OLIVEIRA ESPINDOLA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 09/11/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LAERCIO VITALINO DA SILVA - 66 anos - SANTANA DO ITARARE/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOZA - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 09/11/2023 - 02:00

Local do Velório: JARDIM NOVO BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA JOSE DA ROSA - 60 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MITSUKA KOGA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





NAIR DA SILVA SOUZA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NM - ANGESSICA GRA TO KO DE OLIVEIRA - 0 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NM - ELAINE CRUSTOVAN TROVATI CORTEZ - 0 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RONALDO SHIGUERU KONDO - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 19:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





VALDEVINA ARAUJO - 60 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 08/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANDRE VIEIRA FERREIRA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 07/11/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ARLINDA DE CAMARGO PEREIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 04:00

Local do Velório: IGREJA - RUA RUY VIRMOND CARNASCIALLI, 507 LEONOR

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CELINA AFONSO FERREIRA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 07/11/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CELSO RIBEIRO DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JANDIRA VICENTE DA SILVA - 69 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA SANTA BARBARA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAQUIM BENTO LOPES - 70 anos - SIQUEIRA CAMPOS /PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE CARLOS DE AZEVEDO - 70 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





KAROLINE BARBOSA PONTES - 30 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





LEANDRO LUIZ IORIO - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 07/11/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LOURDES MACHADO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





LUIZ ROSSETTE LOPES SERVILHA - 71 anos - ITAPETININGA/

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 17:00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 08:30

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





MARIA JOSE ARMANDO DE CARVALHO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 08/11/2023 - 05:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





NELSON LAZARINI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 09/11/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





NILSON DA SILVA - 64 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RITA CONCEIÇÃO RODRIGUES - 90 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SEBASTIAO CARMAGNANI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório: 07/11/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





TAKASHI SAITO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA - 56 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação:





ARACY DOS SANTOS CARDOSO - 94 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARLOS CELSO DE SOUZA - 65 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DEBORAH FRANCISCA VALIARINI - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





FLAVIO ANTONIO DE MORAES - 52 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO ANTONIO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMAPNHAMENTO - LACRADO

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





GREGORIO MARCZUK - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório: 06/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





HERMES STUQUI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório: 06/11/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 06/11/2023 - 15:30

Local do Sepultamento: MUN. DE RANCHO ALEGRE

Situação: SEPULTADO





JANIRA DAS DORES CARREIRA SILVA - 49 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU

Situação:





JOAO MANOEL ALCONCHES FILHO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PRA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOEL DE SOUZA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório: 07/11/2023 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO BANDEIRANTES

Situação: SEPULTADO





JOSE DELFINO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2023

Data e Horário do Velório: 07/11/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO