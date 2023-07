Morre homem que foi encaminhado ainda com sinais vitais para funerária em Umuarama

Um homem que foi dado como morto e acordou em uma clínica funerária na noite de segunda-feira (17), morreu nesta terça-feira (18), em Umuarama (Noroeste).





De acordo com a Umuprev, plano de assistência familiar, quando os profissionais adotaram procedimentos para atestar o óbito do homem de 57 anos, constataram que ele ainda tinha sinais vitais.

Em seguida, o paciente foi encaminhado ao hospital por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Isso ocorreu na noite de segunda. No entanto, na manhã desta terça, foi constatado o óbito do paciente.





Na segunda-feira, o hospital Instituto Nossa Senhora Aparecida de Umuarama havia atestado o óbito do homem de 57 anos. A Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários) de Umuarama fez a remoção do paciente e o encaminhou para a Umuprev.

Após a constatação dos sinais vitais, o hospital emitiu nota sobre o ocorrido. Na ocasião, a administração afirmou que estava tomando as medidas necessárias para apurar os fatos e que todos os profissionais envolvidos na declaração do óbito errônea foram afastados de suas atividades.





A Umuprev ressaltou que não foram feitos procedimentos invasivos no paciente durante todo o processo.





De acordo com a Polícia Civil, por meio da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, foi instaurado procedimento para apurar o caso.