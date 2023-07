Homem é dado como morto por hospital e 'ressuscita' em funerária de Umuarama

Um homem foi dado como morto e acordou em uma clínica funerária de Umuarama (Noroeste), na noite desta segunda-feira (17). Segundo a funerária, os profissionais do local fizeram procedimentos para atestar o óbito - confirmado pelo hospital Instituto Nossa Senhora Aparecida de Umuarama - e descobriram que o homem tinha sinais vitais.





De acordo com a Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários) do município, o órgão fez a remoção do corpo e o repassou para a clínica funerária Umuprev após a suposta comprovação do óbito, respaldado pelo parecer médico do hospital.

O hospital emitiu nota esclarecendo que está tomando todas as medidas necessárias para apurar os fatos e que todos os profissionais envolvidos na declaração de óbito errônea já foram afastados de suas atividades.





A reportagem entrou em contato com a clínica Umuprev, que declarou que recebeu o corpo da Acesf e, antes de dar início ao processo de preparação para o enterro, fez procedimentos para checar os sinais vitais do homem, comprovando, assim, o erro médico.





A nota ainda esclarece que, após a agitação inicial, a equipe solicitou uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, em seguida, o homem foi levado para uma unidade hospitalar para tratamentos médicos.





A Umuprev também ressalta que não realizou qualquer procedimento invasivo no paciente durante todo esse processo.