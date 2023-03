Ong SOS Vida Animal realiza feira de adoção de pets neste sábado em Londrina

Para quem está pensando em ter um animalzinho, a sugestão é adotar ao invés de comprar, oferecendo um recomeço para um cãozinho abandonado. E uma grande oportunidade para encontrar seu novo amigo é a Feira de Adoção Angeloni, que acontecerá no sábado (11), em Londrina e em Curitiba. Em Londrina, a feira acontecerá das 10h às 17h, no estacionamento coberto do Angeloni Gleba Palhano (Av. Madre Leônia Milito, 2.160), juntamente com a ONG SOS Vida Animal.







A proposta da feira é a adoção de pets das mais diversas idades (filhotes e adultos) a partir de seis meses, todos castrados e vermifugados. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Também é necessária a assinatura de um termo de adoção responsável e entrevista com a equipe da SOS Vida Animal, isso porque cada animal tem particularidades, características e necessidades próprias, sendo importante verificar se haverá adaptação ao novo lar.

Esse tipo de evento é especialmente importante para as entidades protetoras, que resgatam, cuidam e deixam os animais aptos para adoção, pois ao liberar uma vaga numa casa de apoio para animais, é permitido o ingresso de um novo animal. Infelizmente nos últimos meses, as protetoras têm enfrentando uma redução nas ajudas recebidas e o aumento do número dos casos de abandonos.

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, no Brasil, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados; desse total, 10 milhões são gatos, e 20 milhões, cachorros. Os traumas de um abandono deixam várias cicatrizes na vida de um pet. (Com informações da Angeloni)