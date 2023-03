Paralisação da UEL terá atividades para manifestar insatisfação de servidores com defasagem salarial

Servidores estaduais e professores universitários da UEL (Universidade Estadual de Londrina) irão manifestar sua insatisfação com a defasagem salarial de 42%, sem reposição inflacionária há sete anos, nesta quarta-feira (15).





Com as atividades paralisadas, a Universidade será o local de uma série de ações organizadas por servidores e professores.

De acordo com os representantes da categoria, a situação salarial e o atual arrocho no orçamento são piores do que os vividos às vésperas de movimentos históricos, que culminaram em greves gerais do funcionalismo no Paraná.







A programação, que foi desenvolvida por uma comissão e pelo Assuel (Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade Estadual de Londrina), envolve atividades que serão realizadas tanto no campus quanto no HU (Hospital Universitário).

Veja abaixo as ações previstas para esta quarta-feira:





- Panfletagem no campus da UEL às 7h e às 15h;

- Panfletagem no Hemocentro e no estacionamento do HU às 7h e às 15h;

- Ato em defesa da data-base no anfiteatro do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados) às 9h30;

- Atividade com professores com contrato temporário no anfiteatro do Cesa às 14h30;

- Live Reposição salarial e defesa das universidades públicas do Paraná, com dirigentes de sindicatos, docentes e técnicos às 19h por meio do YouTube.





Apesar de algumas atividades ocorrerem no HU, o atendimento ao público na instituição não será afetado pela paralisação.