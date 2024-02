Paraná apresenta destinos turísticos em cinco países da América do Sul nesta semana

O Paraná está entre os estados brasileiros que apresentam seus destinos turísticos durante o Roadshow Visit Brasil, entre os dias 19 e 27 de fevereiro. O objetivo do evento é apresentar as experiências turísticas ofertadas pelos destinos brasileiros no mercado sul-americano.





A agenda teve início nesta segunda-feira (19) em Montevidéu, no Uruguai e segue nos próximos dias passando por Buenos Aires dia 20, Santiago (Chile) no dia 22, Lima (Peru) no dia 26, e Bogotá (Colômbia) no dia 27.

O Paraná apresentou Foz do Iguaçu e Curitiba como destinos turísticos bem consolidados no Estado. Outros estados que participam são Ceará, São Paulo, Goiás, Belo Horizonte, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, além de Salvador.





“O Paraná é grande e tem muitos destinos para serem mostrados aos turistas, mas essas duas cidades são referências internacionais. Somente o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 2 milhões de turistas no ano passado e Curitiba recebeu 7 milhões de visitantes”, destacou o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

Durante a apresentação, Nunes mostrou que o Paraná possui referência no País em turismo sustentável e segurança. Ele lembrou que Foz do Iguaçu abriga um Batalhão de Polícia Militar específico para o atendimento ao turista.





De acordo com o secretário, no Uruguai a agenda se concentrou em aumentar ainda mais a conectividade aérea já existente com o país vizinho. “Nós temos um voo com a Azul e pretendemos que o Estado seja a porta de entrada de turistas europeus, americanos e de toda a América Latina para o Uruguai”, complementou.

