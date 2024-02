Paraná e outros três estados se unem em ações de combate à dengue nos municípios de divisa

Os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais promovem, nesta terça-feira (20), o “Dia D Todos Contra a Dengue”, com ações conjuntas de prevenção à doença e combate ao mosquito Aedes aegypti. A iniciativa é promovida pelas respectivas Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil e é focada, principalmente, nos municípios que fazem limite geográfico entre esses estados.





O Dia D marca o início das ações que serão desenvolvidas ao longo de toda a semana, com o objetivo de unir esforços para impedir o avanço da doença, em especial nas cidades de divisa. No Paraná, as atividades envolvem municípios das regiões Noroeste, Norte e Norte Pioneiro com medidas de prevenção e orientação à população. Isso inclui a intensificação das ações operacionais, como vistorias em residências e espaços públicos.

Os agentes do Sistema de Proteção e Defesa Civil, juntamente às secretarias municipais da Saúde e outros órgãos competentes, também realizarão simultaneamente, a partir das 8h, mutirões de limpeza, eliminação de criadouros e campanhas de conscientização em escolas, igrejas, associações e órgãos públicos.





Além dessas medidas, as Defesas Civis também vão auxiliar os municípios na confecção de decretos de situação de emergência, para a possibilidade de obtenção recursos federais, além de fazer o levantamento de dados para relatórios de acompanhamento, tanto sobre a situação atual, quanto nas semanas seguintes à ação.

No Paraná, a ação será realizada nos municípios de Andirá, Cambará, Carlópolis, Centenário do Sul, Centenário do Sul, Centenário do Sul, Doutor Ulysses, Guaíra, Guaraqueçaba, Icaraíma, Jacarezinho, Leópolis, Nova Londrina, Primeiro de Maio, Querência do Norte, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santa Inês, Santana do Itararé, Santo Antônio do Caiuá, São José da Boa Vista, São Pedro do Paraná, Sengés e Terra Rica.





No último dia 9 de fevereiro, o Governo do Paraná, por meio da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), lançou uma nova campanha de combate à dengue, com o objetivo de alertar a população sobre prevenção da doença e os cuidados para evitar a reprodução do mosquito transmissor do vírus.

A campanha, que está sendo vinculada na televisão, jornais, portais de internet e redes sociais, tem o mote “Olha a dengue aí!”, e visa reforçar a importância de a população limpar seus quintais e outras áreas que possam acumular água – ambiente ideal para a procriação do mosquito – ressaltando que é fundamental a participação de toda sociedade.