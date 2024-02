Temporal provocou sete pontos de alagamento em Londrina nesta segunda

Entre a tarde e a noite de segunda-feira (19) choveu 21,6 milímetros em Londrina, de acordo com a estação do Simepar. O volume de chuva em curto intervalo de tempo provocou pontos de alagamentos nas principais avenidas da cidade, com carros ilhados.





A Defesa Civil de Londrina informou que foram sete pontos de alagamentos, com bloqueio parcial ou total da rua. Entre os pontos atingidos estão a Rodovia Carlos João Strass, na zona norte, Avenida Dezembro, Avenida Portugal (zona sul) e Avenida Brasília, no jardim do Sol.

As rajadas de ventos chegaram a atingir mais de 40 km/h, mas apenas um registro de queda de árvore foi informado na Avenida Santos Dumont, no bairro Aeroporto.





Por aqui no norte do Estado o sol volta a aparecer, mas são previstas novas pancadas de chuva, de forma isolada. Ainda segue alerta o perigo para novos temporais no Paraná.





O meteorologista Samuel Braun explica que as fortes chuvas no estado devem voltar a cair nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21) e são causadas por um sistema de baixa pressão, que é um fenômeno climático formado quando há divergência do vento nos níveis superiores da atmosfera.





