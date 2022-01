Acidente em trevo da PR-160 deixa homem ferido em Cornélio Procópio

Um acidente de trânsito deixou um homem ferido em um trevo na PR-160, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), na noite deste domingo (30).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão aconteceu por volta das 21h, no km 46 da rodovia. Uma Chevrolet S10, com placas de Uraí (Norte Pioneiro), se chocou lateralmente com um Volkswagen SpaceFox, com placas de Cornélio Procópio, que tentava cruzar a pista.

O motorista da S10, um homem de 23 anos, não se feriu. Já o condutor do SpaceFox, de 30 anos, teve ferimentos médios. De acordo com a polícia, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cornélio Procópio. As identidades das vítimas não foram divulgadas.