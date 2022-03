Agências do Trabalhador do Paraná oferecem 10.770 vagas

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná e os 183 Postos Avançados da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho oferecem 10.770 vagas com carteira assinada nesta semana. A indústria é um dos motores da criação de novos postos, com 2.391 oportunidades para auxiliar de linha de produção.

Londrina e Maringá, polos populacionais do Interior, têm 586 e 434 oportunidades com carteira assinada, respectivamente. Na primeira cidade um dos destaques é o mercado de trabalho da cana-de-açúcar, com 50 vagas.



Nas Agências de Curitiba e Região Metropolitana são 2.193 postos disponíveis. O maior número é para operador de telemarketing, com 351 vagas, auxiliar operacional de logística (200) e operador de processo de produção (105).





A Agência de Curitiba tem cinco vagas de ferramenteiro, duas de açougueiro, uma de analista financeiro, uma de fonoaudiólogo e uma de mecânico de manutenção de motores a diesel para início imediato.





Entre as regionais do Interior, Toledo tem 1.862 vagas, sendo 653 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 139 para servente de obras.

A regional de Cascavel, também no Oeste, tem 1.153 oportunidades de emprego, sendo 298 para auxiliar de linha de produção e 80 para açougueiro.





Outros destaques são Campo Mourão, com 227 vagas, sendo 60 para auxiliar de linha de produção; Ibaiti com 198, com 60 para motorista de caminhão; e Pato Branco, com 455 ofertas, sendo 171 para auxiliar de linha de produção e 30 para safristas.