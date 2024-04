Com comidas, esportes e lazer, Cambé promove Festa do Trabalhador nesta quarta

Nesta quarta-feira (1º), no feriado do Dia do Trabalho, a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) realiza a tradicional Festa do Trabalhador. O evento acontecerá, mais uma vez, no Centro Esportivo Castelo Branco (Rua Humberto Moreschi, 395), com programação das 9h às 19h. Confira a programação abaixo.





A entrada será gratuita. No entanto, a Prefeitura pede a colaboração com a doação de um quilo de alimento. Tudo que for arrecadado será doado para a Santa Casa de Cambé, que estará com uma equipe na porta do Centro Esportivo para receber as doações. Quem fizer a doação ganha um cupom para concorrer a brindes especiais durante o evento.

No local da festa haverá diversos pontos de água gratuita, com bebedouros fornecidos pela Sanepar. E ainda falando de alimentos e bebidas, além dos food trucks credenciados dentro do Centro Esportivo, haverá ambulantes na parte externa do espaço.





A praça de alimentação com os food trucks contará com venda de água, refrigerante, cerveja, chope, açaí, suco de laranja, lanches, churros, churros gourmet, pipoca, algodão doce, pastéis, salgados, crepe suíço, sorvetes, sorvete italiano, brownie, batata chips, comida típica baiana, comida mexicana, comida árabe e espetinho.

