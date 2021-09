Agências do Trabalhador ofertam 3.491 vagas no Paraná

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana ofertando 3.491 vagas de empregos com carteira assinada em empresas do estado. Destas, 1.458 estão disponíveis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana.





As principais vagas disponíveis são para alimentador de linha de produção (275); auxiliar administrativo (255), operador de telemarketing ativo e receptivo (249) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (192).

Continua depois da publicidade





A Agência do Trabalhador de Curitiba disponibiliza vagas, para contratação imediata, para vendedor interno (16 vagas), pizzaiolo (4 vagas), torneiro mecânico (2 vagas), trabalhador de preparação de pescados (1 vaga) e técnico em saúde bucal (1 vaga).

Continua depois da publicidade





Em Londrina, o Sine oferece 350 vagas de emprego. Saiba mais.





Atendimentos: Os interessados precisam buscar orientações com a Agência do Trabalhador de seu município. Na Capital, a Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial.



Continua depois da publicidade





Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da secretaria.