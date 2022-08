Agosto encerra com temperaturas baixas no Paraná

O mês de agosto chega ao fim com temperaturas baixas no Paraná. Depois da onda de frio que atingiu o Sul do País no último dia 19, uma nova massa de ar frio chegou à região neste final de semana derrubando os termômetros. No Norte do Paraná, o domingo (28) ainda foi de sol e calor, com máxima de 31 graus, mas os londrinenses devem acordar nesta segunda-feira (29) com uma boa diferença nas temperaturas. Segundo o Simepar, a semana começa com mínima de 11 e a máxima não passa dos 22 graus.





A queda nas temperaturas foi causada pelo deslocamento de uma frente fria pelo Sul do país e que chegou ao Paraná entre a tarde e a noite deste domingo. As cidades mais ao Sul, próximas à divisa com Santa Catarina, e ao Leste, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, registraram chuva e o frio chegou para valer durante a noite, principalmente no Centro-Sul, Campos Gerais, região da capital e praias.



Nesta segunda-feira, a chuva vai embora e fica apenas o frio. Em Curitiba, a semana começa com 10 graus e essa temperatura se mantém durante todo o dia. Na terça e na quarta, o frio se intensifica, com mínimas de 7 e 8 graus, respectivamente.