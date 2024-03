Após recomendação do MP, Prefeitura de Antonina exclui post que indicava suco de inhame cru para tratar dengue

A Prefeitura de Antonina, no litoral do Paraná, excluiu publicação em rede social que indicava suco de inhame cru como um possível tratamento da dengue, orientação que não possui comprovação científica e nem é indicada pelas autoridades sanitárias. A remoção ocorreu após o MP-PR (Ministério Público do Paraná) recomendar a exclusão da informação inverídica relacionada à prevenção da doença.





A Secretaria Municipal da Saúde confirmou a exclusão em ofício encaminhado na última sexta-feira (15). Informaram ainda que a informação foi divulgada e que ocorreu um "erro humano", não tendo sido previamente autorizada pelo gestor público do município. Além da remoção da publicação nas redes sociais, o MP recomendou que os agentes públicos busquem informações em fontes confiáveis, como o Ministério da Saúde, para elaborarem as comunicações em suas páginas oficiais.

A atuação da Promotoria de Justiça tem o objetivo de assegurar à população o recebimento de orientações seguras e baseadas em evidências científicas e evitar a propagação de boatos ou tratamentos não validados cientificamente. Lembrando que o Governo do Estado decretou, na última semana, situação de emergência em saúde pública no Paraná por conta do aumento expressivo do número de casos confirmados e mortes em decorrência da dengue.