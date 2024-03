Paraná bate recorde e ultrapassa 110 mil casos de dengue; Londrina registra 8 mil

O Paraná confirmou mais 22.222 casos de dengue no boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (19) segundo a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Trata-se do maior número de confirmações deste período epidemiológico iniciado em 30 de julho de 2023 - o total é de 113.194. O informe semanal traz ainda 11 novos óbitos, ocorridos entre os dias 21 de dezembro e 6 de março, o que leva ao número total a 60.





Este é o 28º Informe Epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da Sesa. O boletim registrou 263.077 notificações. Dos 399 municípios, 345 apresentaram casos autóctones, quando a doença é contraída localmente.

As regionais de saúde com mais casos confirmados são a de Apucarana (19.664), Cascavel (15.238), Francisco Beltrão (11.440), Londrina (10.501) e Maringá (9.258). Já os municípios que apresentam mais casos confirmados são Apucarana (12.819), Londrina (8.055), Cascavel (6.651), Maringá (5.043) e Paranavaí (3.554).





As 11 mortes deste informe são de pessoas entre 14 e 89 anos, cinco delas sem comorbidades. Quatro óbitos ocorreram na Regional de Londrina, no município de Londrina; quatro ocorreram na Regional de Apucarana, sendo três no município de Apucarana e um em Jandaia do Sul; e Chopinzinho, Toledo e Cianorte registraram um óbito cada.

