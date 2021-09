Arapongas terá nova edição de coleta de lixo eletrônico e pneus

Arapongas, na região metropolitana de Londrina, terá a 18ª edição do "bota-fora do lixo eletrônico" no dia 25 de setembro (sexta-feira), das 8h às 16h, no pátio do ginásio de Esportes Luiz A. Zin, na rua Marabu, nº 810. Além do lixo eletrônico e pneus, a ação recolhe baterias e pilhas; exceto lâmpadas.

Quem promove o evento é a Rotary Club de Arapongas Amanhecer, além da Cooperativa de Recicladores da Zona Sul, que terá todo o material revertido.

Durante o bota-fora, acontece também uma arrecadação de alimentos não perecíveis, além de fraldas geriátricas. Os itens serão doados para as famílias necessitadas e a população é convidada a ajudar.