'Caçadores de tempestades' registram formação de tornado em Mandaguari

Um grupo de meteorologistas que persegue tempestades na região de Maringá, o Stormaringá, registrou um vídeo do que seria a formação de um tornado na área rural de Mandaguari, no início da tarde desta sexta-feira (19). A gravação foi publicada no Instagram.





No registro publicado, o grupo afirma que, “após anos de busca”, conseguiram fazer a imagem que sempre pretenderam – o Stormaringá foi criado há doze anos. “Desde o começo do Stormaringá, lá em 2012, a gente acreditava que esses fenômenos aconteciam por aqui. Muitos duvidavam e riam quando dizíamos que iríamos filmar um”, diz o relato, afirmando que, várias vezes, perderam o registro por não estar no lugar certo no momento do fenômeno climático.





O Stormaringá finalizou afirmando que tornados ocorrem no Brasil e que, com as mudanças climáticas, a tendência é que a incidência aumente.





De acordo com o site "Mundo Educação", o tornado é provocado pela chegada de frentes frias em regiões com tempo quente e instável, formando uma tempestade que favorece a ocorrência deste fenômeno climático. Eles são mais comuns em determinadas regiões, como a parte central dos Estados Unidos e países da América do Sul, como Uruguai, Argentina e o Sul do Brasil.