Carlópolis se destaca como maior produtor de goiaba do Estado

Carlópolis, município do Norte Pioneiro, se destaca como o maior produtor de goiaba do Paraná, responsável por quase 77% da produção da fruta no Estado. É ainda a quarta cidade brasileira com maior volume produzido no país, entre um universo de 893 municípios com a exploração comercial da fruta.

Em março de 2019, a goiaba produzida em Carlópolis ganhou um novo status que passou a permitir a exportação da fruta. Isso graças à conquista da certificação GAP (Good Agricultura Practices), que reconhece a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola.





Em 2016, o produto já havia obtido o registro de IG (Indicação Geográfica) junto ao Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado.

