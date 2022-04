Chuva da madrugada derrubou árvores em Londrina e causou estragos em Maringá

Segundo o Instituto Simepar, durante a madrugada deste sábado (23), a passagem de uma frente fria provocou rajadas de vento de até 79,9 km/h no Estado. Também houve muitas descargas elétricas e chuva de granizo em algumas regiões do Paraná. Foi um dos piores temporais dos últimos anos, o que provocou a queda de árvores e fios elétricos. Por isso, motoristas, motociclistas e pedestres devem redobrar os cuidados ao passar pelas vias da cidade.

Maringá

O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamados para corte de árvores e as áreas mais afetadas foram a região central, Zona 04, Zona 03, uma parte da zona norte em Maringá (Noroeste). O Parque do Ingá e o Parque do Japão estarão fechados neste final de semana por causa dos estragos causados pela chuva. Também houve estragos nas regiões das avenidas Colombo e Morangueira. O corpo de bombeiros está atuando na distribuição de lonas. Houve estragos também nas barracas da Festa da Canção, no Centro de Convivência.



Continua depois da publicidade





O Parque do Ingá permanece fechado neste sábado, 23, e domingo, 24, para manutenção. Na segunda-feira, 25, como é de costume, o local também fica fechado.