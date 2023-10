Com 750 anos, maior araucária do Paraná é derrubada por ventos fortes em Cruz Machado

"Para mensurarmos a relatividade que a araucária possuía, a última postagem que fizemos sobre ela nas redes sociais do município, em 6 de outubro, atingiu mais de 67 mil pessoas, o que representa mais de quatro vezes a população de Cruz Machado", escreve a Prefeitura.

Com um diâmetro de um metro e 97 centímetros e uma circunferência de seis metros e 18 centímetros, a árvore foi certificada como a maior araucária do Paraná em diâmetro pelo Fiep (Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná) em 23 de março de 2006.

A reportagem do Portal Bonde contatou o IAT (Instituto Terra e Água) para verificar se a árvore continuava a ser a maior araucária do Estado, mas o Instituto afirmou não poder confirmar essa informação.





A "rainha das araucárias", como classifica a Prefeitura de Cruz Machado, era um ponto turístico do município. Como estava localizada no interior de uma fazenda, só podia ser visitada com a autorização da proprietária.

"Agora restarão apenas as recordações desta árvore que foi, por centenas de anos, a rainha das araucárias do Paraná", finaliza a Prefeitura.