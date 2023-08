Concessão do lote 2 é vista como solução logística para o Norte Pioneiro

Os municípios do Norte Pioneiro do Estado aguardam com expectativa a conclusão do processo de concessão do lote 2 das rodovias paranaenses. O leilão do segundo dos seis lotes previstos está marcado para o próximo dia 29 de setembro, na B3.





Para os 23 municípios que compõem a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), a volta da cobrança do pedágio é vista como a possibilidade de resolver problemas logísticos de uma região que é rota de escoamento de produção não só do Paraná, mas de outros estados, como Mato Grosso.



A concessão de uma das mais importantes rodovias do Norte Pioneiro, a PR-092, integra o pacote de concessões do lote 2 e prefeituras e empresas daquela região, especialmente as do agronegócio, anseiam pela duplicação do trecho entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina.





“A PR-092, do lado de Santo Antônio da Platina, encontra com a BR-153 e é uma rodovia vital para a nossa região. São muitos caminhões que passam por aquele trecho, é um tráfego muito pesado em uma rodovia de pista simples. Mesmo com o pavimento bom, o trânsito ali é complicado e prejudica o desenvolvimento de toda aquela região”, afirmou o prefeito de Siqueira Campos e presidente da Amunorpi, Luiz Henrique Germano.





Segundo o governo do Estado, o lote 2 tem 604,16 quilômetros de extensão e contempla as BRs 153, 277, 369 e as PRs 092, 151, 239, 407, 408, 411, 508, 804 e 855, que passam pelos municípios de Bandeirantes, Curitiba, Carambeí, Cornélio Procópio, Jaguariaíva, Jacarezinho, Paranaguá e Ponta Grossa. Neste lote, estão previstos 356 quilômetros de duplicações, 139 quilômetros de terceiras faixas e 72 quilômetros de vias marginais.







