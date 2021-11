Consórcio consegue a licitação para as obras da PR-445 de Mauá da Serra a Lerroville

O consórcio DP Barros Pavimentação e Triade Pavimentações é o vencedor da licitação para as obras de duplicação e ampliação da PR-445, no trecho entre Mauá da Serra (entroncamento da BR-376) e o acesso ao distrito de Lerroville, com extensão de 27km.

O consórcio venceu a licitação com o valor de R$ 148 milhões. Das quatro empresas classificadas para a análise de documentação, uma foi inabilitada. No total, doze empresas que apresentaram propostas e o prazo de recursos das outras empresas está aberto até o dia 26, às 18h.

A empresa vencedora terá 18 meses para entregar a obra, após assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. Já o edital do segundo trecho de outros 23km deverá ser publicado nas próximas semanas, completando os 50 km sem duplicação.





O deputado estadual Tiago Amaral (PSB) classifica como uma das principais obras de infraestrutura da região, que é reivindicação da Comissão de Infraestrutura, formada por políticos e empresários da região há quatro anos.





"É uma reivindicação histórica da região Norte, aguardada há pelo menos trinta anos. A obra significa mais segurança e qualidade de vida para toda a região de Londrina, não apenas para quem vai a capital, mas para moradores dos distritos e também de Tamarana”, disse.



