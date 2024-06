Corrida da Disney tem últimos ingressos disponíveis

A Disney Magic Run, corrida de rua, acontece no dia 4 de agosto, em Curitiba, e já está com os ingressos quase esgotados. Em apenas oito horas após a abertura das inscrições, mais de cinco mil pessoas garantiram a participação no evento. A pré-venda especial para clientes da Caixa Econômica Federal, com 750 ingressos disponibilizados, esgotou em aproximadamente uma hora.





Esta é a primeira vez que o Paraná recebe o evento da maior marca de entretenimento do mundo, que conta com corrida e caminhada com alguns dos personagens mais famosos do mundo. O público estimado é de 6 mil pessoas, entre curitibanos e moradores da região metropolitana, além de turistas nacionais e estrangeiros.

“Por ser uma corrida tradicional no Brasil, esse evento atrai pessoas de diversas partes do país e o Paraná está pronto para recebê-los. A corrida vai ser na Capital, um dos principais destinos dos visitantes do Estado”, destacou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.