Crea fiscaliza quase 40 postos de combustíveis no Paraná

Uma fiscalização do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Paraná em 37 postos de combustíveis do Estado identificou irregularidades em 40% dos relatórios elaborados pelos profissionais da entidade de classe, que tem a responsabilidade pela verificação das atividades de engenharia. Nos primeiros seis meses do ano, foram fiscalizados preventivamente estabelecimentos nas regionais de Guarapuava (10), Maringá (8), Pato Branco (6), Londrina (5), Curitiba (4), Apucarana (3) e Cascavel (1).

Ao todo, 137 atividades de engenharia foram fiscalizadas nesta ação. Dos 57 relatórios de fiscalização abertos, 40% apresentaram algum tipo de irregularidade, segundo dados do Defis (Departamento de Fiscalização) do Crea.

A falta de registro no Crea por empresas prestadoras de serviços de Engenharia e da emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), além do exercício ilegal da profissão de pessoa jurídica, foram os principais problemas identificados.





Mas, também foram vistoriadas as ausências de manutenções em equipamentos, que oferecem riscos à sociedade, como é o caso dos compressores que possuem Norma Regulamentadora definindo prazos de inspeções de segurança. Após a identificação das irregularidades, a maioria dos proprietários dos postos de combustíveis prontamente regularizaram a situação.