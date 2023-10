Criança de 2 anos teve 40% do corpo queimado em CMEI de Arapongas

Uma criança de 2 anos teve 40% do corpo queimado em um acidente em uma creche de Arapongas, na Região Metropolitana de Londrina, na última sexta-feira (6). O fato aconteceu durante uma festa em comemoração no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Padre Saulo Speiser. Segundo o município, a mãe da criança teria tropeçado na haste de uma tocha, fazendo com que o líquido caísse sobre o filho. O menino foi transferido para o HU (Hospital Universitário) de Londrina e segue entubado e em estado grave.





Questionada, a Prefeitura de Arapongas disse, através de sua assessoria de imprensa, que a festa contava com a participação de professores, pais e alunos, mas que nenhum membro da pasta estava presente no local. Sobre como o fato teria se desenrolado, a assessoria disse que “as informações que chegaram até o presente momento dão conta de que a criança estava à frente e a mãe, que seguia atrás, teria tropeçado na haste da tocha”. De acordo com a assessoria, a tocha estava amarrada em uma árvore.





Mesmo estando amarrada, com o impacto o recipiente que continha querosene caiu em cima da criança, causando queimaduras graves. Segundo a prefeitura, o evento tinha acabado de começar e poucas pessoas estavam no local no momento do acidente.





Segundo o HU, o menino está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave, sedado e entubado e com queimaduras em cerca de 40% da superfície corporal.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: