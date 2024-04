Cambé: Cruzamento da Rua Presidente Nilo Peçanha com a PR-445 será interditado durante a ExpoLondrina

Na próxima sexta-feira (5), começa a ExpoLondrina 2024. E por conta das obras do viaduto da PUC, o trecho cambeense da rodovia PR-445 passa a ser o principal acesso ao Parque de Exposições Ney Braga. Com isso, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) divulgou o plano de gerenciamento de acessos para a feira, que prevê a interdição da Rua Presidente Nilo Peçanha por baixo do viaduto com a PR-445, das 17h às 20h, durante os 10 dias do evento.





De acordo com o DER, o fluxo de acessos ao parque pela rodovia será concentrado pela agulha da marginal na altura do Motel Gaivota, seguindo até ao Estacionamento Cambé que dá acesso ao Parque. Logo após a entrada na marginal existe o semáforo da Rua Presidente Nilo Peçanha que, ao interromper o fluxo, pode ocasionar congestionamento na via e bloqueio do fluxo. Diante disso, o tráfego por baixo da PR-445 será bloqueado temporariamente entre às 17h e 20h durante a ExpoLondrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A secretária municipal de Trânsito e Segurança Pública, Danaê Fernandes, destacou que diante ao acréscimo de tráfego ocasionado pela ExpoLondrina e das obras na BR-369, a Polícia Rodoviária Federal e os agentes de trânsito de Cambé estarão trabalhando para manter a segurança viária no trecho impactado entre os dias 5 a 14 de abril. “Por conta do cenário estamos fazendo esse comunicado aos munícipes, em especial aos dos bairros Silvino, Ana Elisa e Bandeirantes, para que estejam cientes da interrupção do cruzamento sob a PR-445, na ligação entre as Ruas Marechal Eurico Gaspar Dutra e Presidente Nilo Peçanha. Esse bloqueio se fez necessário pelos riscos de acidentes e para manter o fluxo livre principalmente nos horários de maior fluxo de entrada por conta dos shows”.