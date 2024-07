IAT capacita técnicos ambientais para o manejo correto de serpentes

O IAT (Instituto Água e Terra) iniciou nesta semana uma programação de cursos sobre o manejo de serpentes, voltado a técnicos do órgão ambiental e agentes do Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde. O primeiro ocorreu no fim de semana, no Parque Estadual Lago Azul, entre Campo Mourão e Luiziana, no Centro-Oeste do Estado.





A capacitação foi ministrada pelo biólogo José Roberto Bello, da BioLogic Consultoria Ambiental, que conduz o curso de forma voluntária. O conteúdo inclui etapas teóricas e práticas para ensinar os profissionais do IAT e de outros campos ligados à área ambiental como lidar sem causar danos ao animal.

Na região da UC (Unidade de Conservação), a presença de serpentes é frequente, com destaque para espécies como a Cascavel (Crotalus durissus) e Jararaca (Bothrops jararaca). Foram três horas de treinamento, com uma jiboia (Boidae), com a presença de 40 pessoas.





“Como temos muitas aparições de serpentes no parque, fizemos essa parceria com o biólogo, que possui a licença para lidar com répteis, para promover esse curso. O objetivo é explicar aos técnicos o manejo correto, que garanta a segurança do servidor e também para que cobra possa ser devolvida à natureza em um local apropriado”, explica a gerente do Lago Azul, Polyana Silva Pereira.

A previsão é que novas edições da capacitação aconteçam na UC neste ano, mas ainda não há data definida. Mesmo sendo destinadas para profissionais da área ambiental, qualquer pessoa interessada poderá participar.