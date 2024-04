Depois de resgate em Leópolis, IAT devolve jacaré à natureza

Técnicos do IAT (Instituto Água e Terra) da regional de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) resgataram na sexta-feira (26) um jacaré de espécie não identificada) em Leópolis (Norte Pioneiro). Ele foi localizado dentro de uma piscina desativada, perto de uma área de várzea, em uma fazenda da região. O órgão ambiental foi acionado pelo proprietário da área. Após avaliação inicial que atestou as boas condições clínicas, o animal foi solto no rio Congonhas, retornando ao habitat natural.





Os répteis adultos têm entre dois e três metros, costumam viver nas margens de rios, brejos, mangues, riachos, lagos e lagoas e se alimentam de mamíferos, crustáceos, insetos e moluscos, entre outros. “Por ser um predador e regulador populacional, o jacaré tem um papel muito importante na manutenção dos ecossistemas costeiros”, explica a engenheira de pesca do IAT, Evelyn Jaques de Almeida.

O órgão orienta o cidadão que encontrar um animal silvestre fora de habitat, machucado, vítima de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, a entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná . Se preferir, pode ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de maneira objetiva e precisa a localização e o que ocorreu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.