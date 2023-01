DER/PR busca empresas para operar linhas intermunicipais no Norte Pioneiro

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) está convocando empresas do setor de transporte intermunicipal de passageiros para operar provisoriamente quatro linhas no Norte Pioneiro.





As linhas disponíveis são Ribeirão do Pinhal – Bandeirantes, Jacarezinho – Cambará, Joaquim Távora - Ribeirão Claro e Jacarezinho - Ribeirão Claro. As linhas eram operadas pela empresa Princesa do Norte, que solicitou a paralisação da prestação do serviço, mas mantém a operação até uma nova empresa ser selecionada.

Podem participar empresas devidamente registradas junto ao DER/PR, que contem com veículos tipo ônibus ou micro-ônibus padrão rodoviário em suas frotas, apresentando a tabela de horários que pretendem executar e o formulário “Declaração de Interesse em Linhas Provisórias” preenchido, disponível nesta página.

Os documentos devem ser enviados para o e-mail [email protected] para análise da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR. Havendo mais de uma interessada, a escolha será através da análise dos requisitos exigidos pelo DER/PR e da capacidade técnica operacional mais adequada.