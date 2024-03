Dois anos após entrega da PEL 3, prisões no Paraná seguem superlotadas

Com capacidade de 28.232 vagas, as unidades prisionais do Paraná concentram uma população carcerária de 37.246 detentos, segundo dados atualizados na última quinta-feira (28) pelo Deppen (Departamento de Polícia Penal). O excedente superior a nove mil presos agrava os problemas no sistema penal e expõe os encarcerados a condições precárias que violam os direitos humanos e a própria Lei de Execução Penal, que dispõe sobre as condições para o cumprimento das sentenças, incluindo os direitos garantidos às pessoas privadas de liberdade, como assistência à saúde e alimentação adequada.





Entregue há dois anos, a PEL 3 (Penitenciária Estadual de Londrina), tinha como principal objetivo reduzir a superlotação nas prisões da região. Mas, passado este tempo, o excesso de presos continua no mesmo patamar. São 6.905 pessoas encarceradas para um total de 4.750 vagas.

Vez ou outra, a precariedade do sistema penal e a vulnerabilidade dos detentos são alvos de denúncia de entidades de promoção dos direitos humanos que funcionam como porta-vozes de quem dispõe de poucos meios para se fazer ouvir. Mas recentemente, um dos detentos que vivem nas unidades prisionais da região de Londrina decidiu quebrar as barreiras que impõe o silêncio entre a população encarcerada e falou mais alto. Ele redigiu uma carta endereçada ao diretor-geral da Polícia Penal do Paraná, Reginaldo Peixoto. Uma cópia dessa carta chegou até a reportagem da FOLHA.





O detento enumerou uma série de violações de direitos enfrentada pela comunidade carcerária da PEL 3, onde ele cumpre pena. A lista é longa e mais do que uma denúncia, é um pedido de socorro.

A principal queixa expressa na carta refere-se à dificuldade de assistência médica. Segundo o detento, eles estão “há vários meses sem atendimento e também com falta de medicamentos”. O acesso à saúde, disse ele, só é liberado “em casos extremos”. Ele também reclama da alimentação que, desde o ano passado, estaria apresentando problemas. O arroz e o feijão são servidos crus e sem o devido cuidado no preparo. No feijão e na salada, já foram encontrados pedaços de plástico, de madeira e até caramujos.





A lista de problemas segue e inclui criadouros do mosquito Aedes aegypti que estariam sendo mantidos em vasos sanitários instalados a céu aberto no pátio de sol da unidade prisional. O detento relatou que os próprios presos já se ofereceram para fazer a limpeza do local, mas não tiveram autorização da direção do presídio que se comprometeu a remover os focos de dengue, mas não o fez.

Estão na lista ainda a falta de itens de higiene pessoal que estariam sendo distribuídos em quantidade insuficiente para atender a todos os presidiários. A cota de creme dental, sabonete e papel higiênico, que já era pouca, nos últimos meses diminuiu e como nem todos os detentos recebem o kit, mesmo com o compartilhamento entre eles os suprimentos não chegam a todos. As celas, com capacidade para abrigar quatro detentos, estariam com dez pessoas em cada uma, mas o cálculo dos produtos de higiene estaria sendo feito como se não houvesse superlotação. O corte, afirmou o preso, teria iniciado a partir deste ano e a reivindicação é que as quantidades sejam revistas pelo sistema prisional.





Por fim, o detento reclama do corte de água. Diariamente, das 22 às 5 horas, o abastecimento é suspenso. “Não conseguimos entender o porquê disso. Chegamos a passar mal de tanto calor”, disse ele, mencionando ainda a dificuldade de manter a higiene na cela no período noturno, obrigando os presos a conviverem com o mau cheiro.

