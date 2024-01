Exportações paranaenses crescem 13,7% em 2023

Com uma receita de US$ 25,2 bilhões oriundas de vendas para outros países em 2023, o Paraná estabeleceu um novo recorde anual de exportações. O valor é 13,7% superior ao resultado obtido pelo Estado em 2022, quando a receita foi de US$ 22,1 bilhões.





Também representa um crescimento muito acima do nacional, que foi de apenas 1,7% no mesmo período, segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).







O incremento registrado pelo Estado no último ano foi o maior do Sul e Sudeste do País. Depois do Paraná, estão o Espírito Santo, com elevação de 4,2% das vendas externas, São Paulo (2%) e Rio de Janeiro (0,8%).

Por outro lado, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram queda das exportações, com variações de -0,5%, -1,3% e -3,3% respectivamente.





O bom desempenho recente no comércio exterior fez com que o Paraná passasse de sexto para quinto maior exportador do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul, que no último ano obteve US$ 22,3 bilhões em vendas para outros países. O ranking é liderado por São Paulo, com US$ 71 bilhões em exportações.

De acordo com o presidente do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), Jorge Callado, os resultados das exportações coroam um ano excepcional para a economia do Paraná, cujo PIB (Produto Interno Bruto) acumulou alta de 6,91% nos três primeiros trimestres do ano passado.





“O aumento da atividade econômica medida pelo Banco Central no acumulado até outubro foi o maior do País, a taxa de desemprego caiu para 4,6% e, agora, as exportações paranaenses batem recordes, o que evidencia o bom resultado obtido pelo setor produtivo com o apoio do Governo do Estado”, analisou Callado.

