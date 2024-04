Festa de Santo Expedito será promovida neste sábado e domingo em Apucarana

Fiéis de Apucarana (Centro-Norte) e oriundos de caravanas de vários municípios do Paraná e também de outros estados, estarão reunidos neste sábado e domingo (20 e 21), no Parque Ecológico Santo Expedito, onde acontece a 17ª Festa de Santo Expedito.





Uma promoção da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no Bairro da Igrejinha, a festividade conta com apoio da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), tendo início às 16 horas do sábado. “Uma bela e abençoada programação que contará com barracas de alimentação, missas e bênçãos, show de prêmios, show musical e almoço”, informa Mário Felippe Rodrigues, superintendente da Promatur.

O ponto alto do primeiro dia será a recepção, às 18h30, da Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas, conduzida pelo Padre Valter de Jesus Souza, da Obra Evangelizar é Preciso. O momento, que contará com participação do bispo diocesano Dom Carlos José de Oliveira e do padre local, Domingos Sávio Lazarin, será precedido de pregação, terço, Ícone das Santas Chagas e Santa Missa “Noite de Luz”, tendo como apresentadora Fabiana Marquevini, da Obra Evangelizar é Preciso. Às 20h45, está previsto show musical com Robson Canuto.





Já no domingo (21), a programação da festa tem início às 9 horas com Santa Missa. Às 10 horas, show de prêmios e, às 11h30, almoço ao som de show musical com Enzo Bismarck e Rafael e Felipe Bernardo. Às 14 horas, missa de encerramento.





Conhecido como “santo das causas impossíveis” pelos cristãos católicos, Santo Expedito também é chamado para interceder nas situações que precisam medidas urgentes, sendo que o dia oficial dedicado ao santo é 19 de abril.





(Com informações da Prefeitura de Apucarana)