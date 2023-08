Funcionário ferido em explosão em cooperativa tem alta hospitalar em Palotina

O funcionário da C. Vale Fernando Mota Cardoso, um dos feridos na explosão ocorrida na unidade de grãos em Palotina, no dia 26 de junho, recebeu alta às 15h desta quarta-feira (2), do Hospital Municipal de Palotina.





É o segundo trabalhador ferido a ter alta. No domingo, Paulo César Arets deixou o Hospital Policlínica, de Cascavel, onde permaneceu sob cuidados médicos devido ao incidente.

Com a alta de Cardoso, permanecem ainda internadas seis vítimas, sendo cinco brasileiros e um haitiano. Os pacientes foram encaminhados para hospitais de Curitiba, Cascavel, Palotina e Londrina, onde três trabalhadores permanecem internados no HU (Hospital Universitário).





Também nesta quarta, a C. Vale fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da explosão. O ato simbólico foi programado para ocorrer em todas as unidades da cooperativa no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraguai, às 17h01, momento exato da explosão.





Além dos feridos, nove trabalhadores perderam a vida no incidente, sendo um brasileiro e oito haitianos.