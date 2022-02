Homem de 56 anos morre em colisão de carro contra carreta em Guaiçará

Um homem de 56 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-376, em Guairaçá (Noroeste), na noite desta terça-feira (01). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 22h15, no Km 66 da rodovia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o relatório da polícia, o homem conduzia um Chevrolet Astra, com placas de Guairaçá, e acabou invadindo a pista contrária em um local de mão dupla. Ele colidiu de frente com uma carreta Scania, que tinha placas de Nova Andradina-SP e transporava madeira. A parte da frente do Astra ficou bastante danificada, e o motorista morreu no local. Já o condutor da carreta, também de 56 anos, não se feriu.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Além da PRF, equipes de socorristas, a perícia e o IML (Instituto Médico-Legal) estiveram no local. As identidades das vítimas não foram divulgadas.