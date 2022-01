Homem morre em acidente na BR-376 em Jandaia do Sul

Um homem de 55 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-376 na noite deste domingo (23), em Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá).

O acidente aconteceu por volta das 21h, no km 218 da rodovia. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Ford Focus com placas de Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá) tentou cruzar a pista quando foi atingido na lateral por um Chevrolet Cruze, que tem placas de Apucarana (Centro-Norte).

O condutor do Focus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do Cruze, de 44 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul. As vítimas não tiveram as identidades divulgadas.