A Ilha do Mel é a primeira ilha inclusiva para pessoas autistas do Brasil. Cinquenta e oito estabelecimentos comerciais, hotéis e pousadas receberam o Selo de Empresa Amiga da Pessoa Autista, após empresários e colaboradores participarem de cursos, mentorias e adaptações necessárias para acolher este público.





A entrega aconteceu neste domingo, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo.

Publicidade

Publicidade





“Hoje pudemos ver como é importante a parceria entre o poder público, iniciativa privada, Organizações não Governamentais e empresários. Quando temos um propósito comum, em melhorar a vida das pessoas, conseguimos ter esses resultados”, destacou o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.





O projeto foi executado pela Abitur (Associação Brasileira das Ilhas Turísticas), Ico Project, Onda Autista, com apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias do Desenvolvimento Social e Família e do Turismo e, também, da Prefeitura de Paranaguá.

Publicidade





“Comprovadamente, as famílias que possuem pessoas autistas e passam por uma boa experiência em locais de passeio retornam muitas vezes, aumentando em até 60% o movimentos desses locais preparados” , ressaltou o presidente da Abitur, Rafael Gutierrez.





João Lino, empresário na Ilha do Mel há 23 anos, comemorou a entrega dos selos.

Publicidade





“Somos um dos destinos mais procurados do Paraná e esses ensinamentos que recebemos nos colocam em nova posição não apenas para as questões de recebimento, mas também, de entendermos as necessidades destas pessoas e como atendê-las”, disse.





PROJETO

Publicidade





A ideia de tornar a Ilha do Mel inclusiva para autistas partiu da turismóloga Dayanny Feitoza, que depois de ter o diagnóstico de autismo do filho pensou em formas de como melhorar as experiências de passeio e lazer.





“Eu recebi o diagnóstico do meu filho bem no dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. É claro que tudo na vida da gente muda, mas então eu pensei em como poderia transformar isso. E assim nasceu esse projeto, não apenas com a intenção de melhorar a minha experiência, mas a de muitas pessoas que serão impactadas”, disse.

Publicidade





A convergência entre as instituições foi articulada por meio da Coordenação de Políticas Públicas e Garantia da Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família.





Elyse Matos, fundadora do Instituto Ico Project, que também participou do projeto, ressaltou que a execução trará muitos benefícios para as famílias.

Publicidade





“Sou mãe de autista, e hoje estamos vendo a comprovação das garantias de direitos, de dar visibilidade e a atenção devida às famílias e as pessoas autistas. É muito satisfatório estar aqui”.





CAPACITAÇÃO

Publicidade





O projeto foi dividido em duas fases. Na primeira, ocorreu a capacitação dos empreendimentos turísticos da ilha, envolvendo proprietários e funcionários de pousadas, restaurantes, mercados, barqueiros.





Na segunda, foi promovido o treinamento nas localidades de Encantadas e Brasília e, durante um mês, prestada uma consultoria individualizada para as empresas participantes.





Toda a capacitação técnica foi realizada pelas Organizações Não Governamentais ICO Project e Onda-Autismo, co-realizadoras do projeto.