Chamas tomaram um ônibus de viagem no início da noite deste domingo (26) na BR-376, em Maringá (Noroeste).





O veículo da marca Volvo aparece danificado em imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

Ele saiu de Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, conforme os Bombeiros.

Nenhum passageiro se feriu. Mais informações não foram detalhadas.