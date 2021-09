Incêndio toma conta de estabelecimento de materiais recicláveis em Rolândia

Equipes do Corpo de Bombeiros de Rolândia, Cambé e Londrina combatem um incêndio em um estabelecimento de materiais recicláveis na Avenida Esplanada, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). As chamas começaram no período da tarde e os bombeiros foram notificados por volta das 15h15 desta quarta-feira (29).

Segundo informações da corporação em Rolândia, até as 19h, o fogo ainda não havia se extinguido, apesar de já estar controlado. O local atingido é conhecido como Sucata do Gaúcho. A coluna de fumaça era visíveil de longe.

Os bombeiros não informaram o que teria iniciado o incêndio.





Veja o vídeo gravado por José Carlos Farina: