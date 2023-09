Mais 52 bombeiros do Paraná vão para o Rio Grande do Sul

O Paraná vai reforçar a equipe que já atende as operações de busca e salvamento em apoio às forças de segurança do Rio Grande do Sul neste domingo (10). O governador Ratinho Junior (PSD) autorizou o envio de mais 52 bombeiros militares para auxiliar nos trabalhos de busca por sobreviventes e ajuda humanitária no estado gaúcho, que enfrenta a maior tragédia natural da história.





Ao menos 42 pessoas já morreram e 46 estão desaparecidas. São 8.282 desalojados, 3.193 desabrigados e 88 municípios afetados.

O novo grupo sai do Quartel do Corpo de Bombeiros em Curitiba em 15 viaturas. É composto por bombeiros dos CRBM (Comandos Regionais de Bombeiros) de Cascavel, Londrina e Curitiba, e do CCB (Comando do Corpo de Bombeiros) e do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático), inclusive o líder, major Gabriel Greinert.





Esses reforços se juntam aos 11 profissionais do Estado que já estão em operação no Rio Grande do Sul. O Paraná enviou na quarta (6) quatro militares do Bpmoa (Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas). Esse primeiro grupo foi encorpado na sexta (8) e no sábado (9) com a chegada de mais sete bombeiros e três cães. A tropa paranaense conta com apoio de uma aeronave.