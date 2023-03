Maringá corre contra o tempo para reverter estragos de temporal

Ao menos 15 postes foram quebrados, boa parte na Zona 5, uma das regiões com danos mais severos à rede elétrica, de acordo com a Copel. Por conta disso, houve falta de energia na estação elevatória de água do Maringá Velho, provocando possível falta de água nas regiões da Zona 5, nas proximidades da Praça Pio XII e no Jardim Planalto. A previsão é que o abastecimento de água volte à normalidade a partir das 20h.





A Sanepar, entretanto, diz que só ficarão sem água clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), de 500 litros, que garantem ao menos 24 horas de abastecimento em caso de cortes.